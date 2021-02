Covid, Toti boccia l’idea di restrizioni nazionali contro le varianti: “L’allarmismo non aiuta nessuno”

Liguria. Restrizioni generalizzate sul territorio nazionale per arginare le varianti. Lo ha chiesto l’emiliano Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, ma Giovanni Toti non è d’accordo e chiude le porte a questa possibilità: “Sono favorevole a un sistema che ci consenta maggiore duttilità – spiega – Di sicuro oggi non vedo in Liguria, a eccezione del distretto di Ventimiglia, una situazione tale da inasprire ulteriormente le chiusure”.

E poi contrattacca: “Ritengo che un approccio allarmistico non aiuti nessuno, né il lavoro che dovrà fare il nuovo governo né le categorie né il sistema ospedaliero che è giusto abbia tutto l’aiuto di cui ha bisogno sulla base delle necessità reali”.

“Ci incontreremo domani e ne parleremo con le altre Regioni”, taglia corto il presidente ligure, che vedrebbe bene “semmai l’istituzione di zone rosse e anche bianche di dimensioni diverse da quelle delle regioni. Se si decide un approccio diverso direi che possiamo confrontarci”.

Nel frattempo la Liguria resta in zona arancione ancora per una settimana anche se il combinato di Rt e livello di rischio sarebbero da giallo e, se tutto andrà come previsto, le restrizioni termineranno con l’inizio di marzo. La presenza della variante inglese ha una prevalenza del 21%, secondo gli ultimi dati rilevati a livello regionale, ma questo non sta portando a una crescita significativa dei contagi e dei ricoveri.