Covid, nel savonese 63 nuovi casi: aumento degli ospedalizzati

Liguria. Sono 332 i nuovi casi di coronavirus registrati dal bollettino Alisa/Regione di oggi per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 5.094 tamponi molecolari effettuati e 2.688 tamponi “rapidi” antigenici. Il tasso dei positivi calcolato sui tamponi molecolari scende al 6,5%.

Dei nuovi casi positivi – in discesa rispetto a ieri -, 152 sono stati riscontrati nel territorio della Asl 3 genovese, 11 in quello della Asl 4, 63 a Savona, 75 a Imperia e 31 alla Spezia.

Cala di un valore rispetto a ieri il numero delle morti registrate nelle ultime 24 ore: sono 9 le persone uccise dal Covid. Si tratta di tre pazienti deceduti il 4 febbraio, con altri decessi riferiti a novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Si conta un leggero aumento del numero di ospedalizzati (l’andamento tiene conto sia dei dimessi, sia di chi non ce l’ha fatta): sono 693 nelle strutture ospedaliere liguri, 2 più di ieri. Le terapie intensive occupate sono 62, 2 valori meno di ieri. Il numero di persone in isolamento domiciliare salgono di 82 unità rispetto a ieri, per un totale di 3.794 persone.

I guariti, per doppio tampone o perché trascorsi 21 giorni dagli ultimi sintomi, sono 261 più di ieri, per un totale di 62.115 persone. I soggetti in sorveglianza attiva sono 5.491.

Alle 16 di oggi, venerdì 5 febbraio, sono stati consegnati 95.620 vaccini, dei quali ne sono state somministrate 71.583 dosi. La percentuale di vaccini somministrati (sul totale di quelli consegnati) è dell’75%. Dal 27 dicembre 2020 a ieri in Asl2 sono state effettuate 12.308 dosi. Oggi ne sono programmate 270. Hanno ricevuto la seconda dose e quindi completato il ciclo vaccinale 4.605 persone.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.103. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 98 e cioè 8 più di ieri. Sono 7 quelle in terapia intensiva, una meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 973. In Asl2 si contano 3 decessi nel savonese all’ospedale San Paolo di Savona, si tratta di persone tra i 79 e gli 87 anni.