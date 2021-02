Covid, Renzo Piano sarà il testimonial della campagna vaccinazione over 80 in Liguria

Liguria. Renzo Piano sarà il testimonial ligure per la campagna di vaccinazione degli over 80. Ad annunciarlo, a pochi giorni dall’avvio delle prenotazioni, è il presidente Giovanni Toti che questa sera durante il consueto punto stampa ha dichiarato: “C’è un signore che ha più di 80 anni e che ha dato la sua disponibilità a fare da testimonial per quella che sarà una fase fondamentale della campagna di vaccinazione, quella sulla popolazione più anziana, questo signore è l’architetto Renzo Piano”.

Entrerà nel vivo dal 15 febbraio, con le prime prenotazioni, la fase 2 del piano di vaccinazione anti covid che, dopo avere coperto gli operatori sanitari e gli ospiti di rsa e case di riposo, si concentrerà su quella che è la fascia di popolazione maggiormente a rischio, quella appunto degli ultraottantenni.

Renzo Piano, 83 anni, architetto di fama internazionale e senatore a vita, dopo aver regalato le sue idee per il ponte di Genova e per il Waterfront Levante, regalerà quindi anche il suo volto – e il suo braccio – e sarà venerdì 12 febbraio – in una sorta di simbolico silver vaccine day – il primissimo over 80 a ricevere la dose del farmaco Pfizer o Moderna, i due a disposizione al momento. L’archistar rientrerà per l’occasione da Parigi, sua seconda residenza dopo Vesima e dove si trova ormai da mesi.

A prescindere dall’aspetto comunicativo, c’è una buona notizia. “Nelle prossime tre consegne, cioè l’8, il 15 e il 22 febbraio, riceveremo 109mila dosi di vaccino – ha aggiunto Barbara Rebesco, referente della logistica del vaccino in Liguria – e questo grazie all’intervento del presidente Toti che è riuscito a far cambiare i criteri di distribuzione in modo che avvenga in base alla popolazione target. Così avremo 50mila dosi in più rispetto a quelle previste e avremo la sicurezza di raggiungere e coprire il nostro target vaccinale”.

La vaccinazione simbolica – in attesa che il piano entri nel vivo dopo le prenotazioni – avverrà presso l’ex ospedale psichiatrico di Quarto. Oltre a piano Asl 3 estrarrà a sorte una trentina di persone che verranno vaccinate con la prima dose. Gli over 80 in Liguria sono circa 173 mila.