Covid, Muzio (FI-LP): “Vaccinazione prioritaria anche per avvocati e personale giudiziario”

Liguria. Con un ordine del giorno depositato quest’oggi, il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, chiede alla Giunta Toti di inserire nelle fasi prioritarie di vaccinazione anche gli avvocati e il personale dell’amministrazione giudiziaria, sulla scia di quanto fatto dalla vicina Regione Toscana.

“Gli avvocati e il personale giudiziario fanno parte di categorie che, per onorare il dovere professionale e assicurare il funzionamento della Giustizia, ogni giorno sono particolarmente esposte al rischio di contagio”, dichiara Muzio.

“La giustizia – prosegue – è un servizio pubblico essenziale, di cui occorre garantire la continuità. Per questo ho deciso di farmi promotore in Consiglio Regionale di questa iniziativa. La mia esperienza come cancelliere per diversi anni presso il Giudice di Pace di Sestri Levante – conclude – mi ha consentito di conoscere da vicino e toccare con mano quanto sia importante per i cittadini questo servizio”.