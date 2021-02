Covid, Ciangherotti (FI): “Nel ‘gratta e vaccìnati’ gli odontoiatri e i farmacisti non vincono mai”

Albenga. “Nella lotteria ai vaccini, in provincia di Savona, odontoiatri e farmacisti, ad oggi, non sono ancora stati estratti. Se non ci fosse di mezzo il rischio di contagio, potremmo accontentarci di ritentare con la speranza di essere più fortunati”. Così il consigliere comunale di Forza Italia ad Albenga (ed odontoiatra) Eraldo Ciangherotti analizza con sarcasmo la situazione dei suoi colleghi savonesi e dei farmacisti rispetto alla campagna vaccinale da Covid-19.

“Il servizio vaccinale regionale ha collezionato un gigantesco flop, nella sua fase prioritaria, su due categorie professionali legate al mondo della sanità, tra le più esposte al rischio di contagio da virus. Eppure, nessuno dice nulla. Assistiamo alle promesse di vaccinazioni per gli over ’80 a partire dal 12 febbraio, alle richieste di priorità anche per studenti di medicina che svolgono tirocini formativi, nessuno che alzi la voce per protestare contro questa gigantesca anomalia della provincia di Savona”.

“Mentre, nell’Asl1 imperiese, gli operatori sanitari pubblici e privati sono già arrivati a ricevere la somministrazione della seconda dose, qui, nei 69 comuni del savonese, odontoiatri e farmacisti libero-professionisti sono ancora isolati nel dimenticatoio. Un disagio, senza precedenti. E dicono che il servizio vaccinale sta funzionando? Ma di cosa stiamo parlando”.