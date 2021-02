Covid, Bassetti: “Il vaccino Astrazeneca non è di serie B e va bene per tutti”

Liguria. “Finalmente si è approvato il vaccino di AstraZeneca fino ai 65 anni. Si è così rimediato all’ennesimo errore commesso sui vaccini”.

Parole del direttore di Malattie Infettive Matteo Bassetti commentando la circolare del ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l’età per la somministrazione del vaccino.

“Io ho sempre sostenuto, insieme ad altri – ha ricordato – che il vaccino di AstraZeneca non è un vaccino di serie B e va bene per tutti”.

“Vedrete che tra qualche mese con le evidenze scientifiche che si stano producendo, anche in Italia, come già in UK, sarà utilizzato per tutte le età e per tutte le condizioni – conclude – Troppi errori. Davvero troppi” conclude.