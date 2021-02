Covid, Bassetti: “Dalla prossima settimana possibile arrivo della terza ondata”

Liguria. “Se ci sarà la cosiddetta terza ondata di cui tanti parlano dovrebbe raggiungere anche la nostra regione tra questa settimana e le prossime 4-6 settimane“. A lanciare il monito è Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, mentre la Liguria si prepara a entrare in zona arancione.

“Abbiamo organizzato gli argini. Non si sa come andranno le cose, ma potrebbe esserci una ripresa dei contagi nelle prossime settimane. La clinica si è attrezzata rifacendo alcune cose che avevamo fatto nel febbraio-marzo dell’anno scorso: un maggior contingente di medicina territoriale, collaborazione coi medici di medicina generale, abbiamo rafforzato il contingente di collaborazione coi pronto soccorso”.

Le prossime settimane, dunque, “saranno strategiche – ribadisce l’infettivologo – quindi dal punto di vista dell’organizzazione per quanto riguarda le malattie infettive ci siamo organizzati preparandoci a un eventuale aumento dei contagi”.

Non fa paura invece la variante inglese, che ha un’incidenza stimata del 13% sul totale dei positivi in Liguria. “Siccome parte di queste persone è stata ricoverata nei nostri ospedali non abbiamo avuto un aumento di aggressività e questo è un punto molto importante, e neanche un incremento così significativo della contagiosità”, conclude Bassetti.