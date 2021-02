Covid, altri 351 nuovi casi in Liguria: +44 nel savonese

Liguria. Continua a scendere il numero delle persone ricoverate in ospedale in tutta la Liguria, con -2 pazienti rispetto a ieri registrati in tutta la Regione e -6 nel savonese. Il numero dei deceduti è pari a 8 persone mancate tra il 25 e il 26 febbraio. Mentre sono in tutto 351 i nuovi positivi al Coronavirus oggi in Liguria, a fronte di 4.314 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.719 tamponi antigenici rapidi. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra regione di Alisa e ministero.

Il tasso di positività scende così dell’8.1%.

Dei nuovi positivi, 44 sono stati individuati nell’Asl2 savonese. Nell’Asl1 imperiese sono stati individuati 83 nuovi casi. Altri 139 sono stati rilevati in Asl3, mentre altri 33 sono residenti in Asl4. Altri 52 sono stati riscontrati nell’Asl5 spezzina.

In totale sono 5.927 i positivi al Coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti), ovvero 49 più di ieri. Per quanto riguarda gli ospedali, sono 541 le persone ricoverate, 50 in terapia intensiva.

Anche oggi proseguono le vaccinazioni: alle 16 di oggi, sabato 27 febbraio, sono stati consegnati 182.980 vaccini, dei quali ne sono state somministrate 120.043 dosi. La percentuale di vaccini somministrati (sul totale di quelli consegnati) è del 66 per cento. Dal 27 dicembre 2020 a ieri in Asl2 sono state effettuate 21.964 dosi. Oggi ne sono state programmate 228. Hanno ricevuto la seconda dose e quindi completato il ciclo vaccinale 7.470 persone.

Le persone in isolamento domiciliare in tutta la regione sono 4.660, ovvero 20 più di ieri.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 68.175 e cioè 294 più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 6.717. Sono 8 le persone decedute, tra questi il più giovane aveva 71 anni.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 967. Le persone ricoverate in ospedale sono 79 (-6 rispetto a ieri). Restano 6 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.038. Non si registrano decessi nel savonese.