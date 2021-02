Covid, ad Alassio impennata di casi: giro di vite della municipale sui controlli

Alassio. Anche Alassio registra un’impennata di casi positivi al Covid-19, con una percentuale salita allo 0.7% dei residenti.

“Gli ospedalizzati sono pochi – spiegano dall’amministrazione Melgrati – e la maggioranza dei casi è attualmente assistita presso le proprie abitazione, ma occorre tornare a comportamenti più responsabili”.

In mattinata il sindaco di Alassio ha incontrato il comandante della polizia municipale con il quale sono stati concordati servizi aggiuntivi per il rispetto delle disposizioni in tema di contenimento del contagio da Covid-19.

“Indossare le mascherine, mantenere le distanze di sicurezza, evitare assembramenti – il commento condiviso dall’amministrazione e dalla polizia municipale – sono misure e comportamenti basilari per la tutela della salute della collettività”.