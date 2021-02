Covid, 381 nuovi casi: calo ospedalizzati ma rallentano le vaccinazioni

Liguria. Sono 381 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.068 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.667 tamponi antigenici rapidi. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’7,5%. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino sulla situazione sanitaria in Liguria.

Sono 55 i nuovi contagi nell’Asl2 savonese, 111 nell’imperiese (in netta risalita), 177 nelle Asl 3, 21 nell’Asl 4 e 7 nello spezzino. Nessun caso non riconducibile alla residenza in Liguria.

In tutta la regione sono 5.734 i casi attuali di Coronavirus; scendono di 111 le nuove persone in isolamento domiciliare rispetto a ieri (4.316), mentre 6.774 sono in sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure. Sono invece 393 le nuove persone guarite rispetto a ieri.

In calo gli ospedalizzati, -20, in tutto sono 551 persone.

Il numero dei decessi in ascesa: sono 13, dal 20 febbraio ad oggi, il più giovane di 62 anni. Nessuno è riconducibile all’Asl 2.

Per quanto riguarda i vaccini, sono state somministrate 107.421 dosi di vaccino su 160.750 consegnate, cioè il 67%. Sono 40.742 persone avevano completato il ciclo con entrambe le dosi, mentre oggi erano previste 3.425 somministrazioni in tutta la Liguria.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.000. Scende il numero delle persone ricoverate in ospedale: ora sono 70 (- 11), di cui 7 in terapia intensiva (-2). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 980. Nel territorio Asl 2 sono state somministrate, dal 27 dicembre ad oggi, 18.717 dosi, di cui 7.260 a conclusione del ciclo vaccinale (seconde dosi). Oggi in programma 876 vaccinazioni.