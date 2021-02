Covid, 136 nuovi casi in Liguria: +45 nel savonese

Liguria. Sono 136 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.014 tamponi molecolari (tasso di positività al 6,7%) e 1.424 test rapidi antigenici. E’ quanto descrivono i dati del bollettino sull’emergenza Covid diffuso dalla Regione.

Sono 45 i nuovi contagi nell’Asl2 savonese, 7 nell’imperiese (in grande discesa), 76 nelle Asl 3 e 4 genovesi (45+31), e 7 nello spezzino. Un caso non è riconducibile alla residenza in Liguria.

In tutta la regione sono 5.759 i casi attuali di Coronavirus; 107 sono le nuove persone in isolamento domiciliare rispetto a ieri, mentre 6.717 sono in sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure. Secondo i dati odierni si registra un solo ospedalizzato in più rispetto a ieri.

Ancora importante il numero dei decessi: sono 11 dal 20 febbraio ad oggi, nessuno è riconducibile all’Asl2. Sono invece 158 le nuove persone guarite rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i vaccini, sono state somministrate 104.015 dosi di vaccino su 147.950 consegnate, cioè il 70%. A ieri 40.605 persone avevano completato il ciclo con entrambe le dosi, mentre oggi erano previste 3.256 somministrazioni in tutta la Liguria.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1017, ovvero 16 in più di ieri. Rimane stabile il numero delle persone ricoverate in ospedale: ora sono 81 (+0), di cui 9 in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.065, con un lieve incremento (+5) rispetto a ieri.

Nel territorio di Asl 2 sono state somministrate, dal 27 dicembre ad oggi, 17.997 dosi, di cui 7.248 a conclusione del ciclo vaccinale (seconde dosi).