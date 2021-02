Corsi per l’autorizzazione all’uso del defibrillatore e rinnovi: l’iniziativa di “La Carcarese è di chi la ama” per le associazioni

Carcare. Il circolo “La Carcarese è di chi la ama” in collaborazione con la Croce Bianca di Carcare organizza due corsi per l’utilizzo del defibrillatore rivolti a tutte le associazioni valbormidesi e non.

Il primo, denominato BLS-D, si svolgerà sabato 27 febbraio (dalle 9 alle 14) presso il centro polivalente nei locali della Croce Bianca, in via Collegio, 7. L’obiettivo è di formare e addestrare i partecipanti che intendono acquisire le competenze e l’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, i cosiddetti Dae.

La settimana successiva, invece, sarà la volta del corso per il rinnovo del certificato, obbligatorio ogni anno per gli operatori delle associazioni sportive. Nel dettaglio si svolgerà sabato 6 marzo, dalle 9 alle 12 sempre presso i locali del centro polivalente di Carcare.

Entrambi i corsi saranno tenuti dall’Anpas Liguria, ente formatore accreditato dalla Regione e saranno suddivisi in tre parti: teoria, pratica ed esame finale, il cui esito positivo prevedrà il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del Dae livello regionale.

Per quanto riguarda il costo, grazie alla collaborazione tra le due associazioni carcaresi, è lo stesso riservato ai volontari della pubblica assistenza: 40 euro per il corso BLS-D e 15 euro per il rinnovo.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, i corsi sono a numero chiuso: saranno ammessi massimo 12 partecipanti divisi in due gruppi. Per maggiori informazioni e per prenotarsi contattare Roberto (al numero 329.270.7714) oppure Edoardo (al numero 345.695.5697).