Coronavirus, in Liguria 276 nuovi contagi: calano gli ospedalizzati

Liguria. Sono 276 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3850 tamponi molecolari e 2526 tamponi rapidi antigenici.

Sono i dati del bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Il tasso dei positivi calcolato sui tamponi molecolari risale al 7,16% (contro il 6,5% di ieri)

La provincia col maggior numero di casi è Genova (113 contagiati, di cui 94 in Asl 3 e 19 in Asl 4), seguita da Imperia (64), La Spezia (51) e Savona (44), .

Scende anche se di poco il numero complessivo di positivi sul territorio, 5.550 (rispetto a ieri -27 con 276 nuovi guariti), la maggior parte sono sul territorio genovese (2.410).

Scende di quasi 30 unità il numero di ospedalizzati (-23 rispetto a ieri), 670 in tutta la regione di cui 61 in terapia intensiva. Al San Martino i ricoverati sono 149, al Galliera 52, al Gaslini 6 (di cui ancora un bambino in terapia intensiva), al Villa Scassi 72, , a Sestri Levante 42. In isolamento domiciliare 3.924, cioè 130 in più rispetto a ieri.

Pesante ancora una volta il numero dei morti sono: 28 i deceduti (ma 14 di questi sono relativi a decessi avvenuti tra novembre e dicembre e la prima metà di gennaio). Il bilancio complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia sale così a 3.445 persone.

La percentuale di vaccini somministrati è del 77%, cioè 73.237 dosi su 95.620 consegnate. Sono 29.471 i liguri che hanno completato il ciclo di vaccinazione e 19.25 coloro che oggi hanno ricevuto una dose.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.059 (-44 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 86 e cioè 12 in meno di ieri. Sono 6 quelle in terapia intensiva, una meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1061 (ovvero 88 in più di ieri). In Asl2 si conta un decesso nel savonese all’ospedale San Paolo di Savona, si tratta di persona di un uomo di 72 anni.