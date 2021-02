Coronavirus, Euroflora rinviata al 2022

Liguria. Si svolgerà dal 23 aprile all’8 maggio l’edizione 2022 di Euroflora ai parchi di Nervi, in programma in questa primavera 2021. Lo ha annunciato questa sera il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa covid. “Lo dico con dispiacere, abbiamo fatto tutto il possibile ma sarebbe stato un rischio troppo elevato sia per la salute di tutti, impossibile gestire 300 mila visitatori, sia per l’utilizzo di denaro pubblico”.

“E’ una notizia che non avrei mai voluto dare – aggiunto il sindaco Bucci – ma anche se abbiamo fatto tutto il possibile questa è stata la nostra decisione, una decisione difficile che abbiamo preso dopo molte interlocuzioni con il Comitato tecnico scientifico. Sarebbe stato troppo rischioso anche organizzare i trasferimenti su treni e autobus di una così grande massa di persone, senza contare il fatto che se ci fossimo trovati in quei giorni con la Liguria in fascia arancione non sarebbero potuti arrivare visitatori da Comuni diversi da quello di Genova”.

Il sindaco ha anticipato che ci saranno però alcuni eventi di avvicinamento a Euroflora 2022: “A settembre a Genova ci sarà una giornata di lavori sulla promozione del settore florovivaistico sotto l’egida del Ministero per le politiche agricole e forestali e delle associazioni di categoria, non vogliamo perdere infatti l’attenzione internazionale su questo settore”. Il sindaco ha ricordato che i parchi di Nervi in primavera saranno comunque accessibili: “La fioritura del roseto ad aprile e maggio è uno spettacolo che consiglio di ammirare a chi potrà farlo”.

E poi altri grandi eventi, per ora confermati: tra questi le regate di avvicinamento alla finale dell’Ocean Race (seconda e terza settimana di giugno), il festival di Nervi (luglio e agosto) e il Salone Nautico in autunno. “Siamo fiduciosi di poter riuscire a organizzare queste manifestazioni”, conclude Bucci.

Bucci che già la scorsa settimana aveva anticipato che la kermesse avrebbe potuto anche essere rinviata, ma che gli uffici tecnici del Comune avevano inviato al Cts i protocolli messi a punto, ha dichiarato: “Ci siamo resi conto che sarebbe stato troppo pericoloso portare 300 mila persone ai parchi di Nervi, e non si tratta solo di preservare la salute dei visitatori, ma anche degli espositori, dell’indotto e così via”.

“Non è un momento in cui non è possibile programmare – ha aggiunto il presidente della Regione Giovanni Toti – siamo reduci da un fine settimana che lo ha dimostrato, figuriamoci se sarebbe possibile programmare con uno sforzo organizzativo imponente come quello per Euroflora.