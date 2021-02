Coronavirus, 274 nuovi positivi in Liguria: aumentano i ricoverati in ospedale

Liguria. Sono 274 i nuovi positivi in Liguria su un totale di 3.193 tamponi molecolari (tasso dell’8,6%) e 1.448 effettuati nelle ultime ventiquattr’ore. Sono i dati del consueto bollettino diffuso dalla Regione. Aumentano gli ospedalizzati rispetto a ieri e si registrano ancora 8 decessi, la maggior parte relativi agli ultimi tre giorni.

La provincia più colpita è Genova con 12o nuovi contagiati (di cui 94 in Asl 3 e 26 in Asl 4), poi Savona con 67 positivi, Imperia 61 e La Spezia 26.

Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 653, di cui 62 in terapia intensiva, dato pressoché stabile da molti giorni. Cresce il numero dei positivi totali sul territorio, 5.850 (cioè 38 più di ieri), la maggior parte in provincia di Genova (2.633) con una quota importante nell’Imperiese (1.082). I nuovi guariti sono 228. Il bilancio totale delle vittime è salito a 3.515 dall’inizio dell’emergenza. In sorveglianza attiva ci sono 5.836 liguri.

Per quanto riguarda i vaccini, il 75% delle dosi consegnate è stato somministrato, cioè 85.658 su 114.790. A ieri avevano completato il ciclo con entrambe le dosi 38.781 persone, mentre oggi erano previste 545 vaccinazioni.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.049 (due in più di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 92 (+3). Sono 10 quelle in terapia intensiva (+2). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.012 (sei in meno). Sul fronte vaccini: dal 27 dicembre 2020 a ieri in Asl2 sono state effettuate 15.508 dosi. Per oggi zero vaccinazioni programmate. Hanno ricevuto la seconda dose e quindi completato il ciclo vaccinale 7.010 persone.