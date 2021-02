Controlli anti-Covid nel centro di Savona, fermati veicoli e una quarantina di persone

Savona. Proseguono le attività di servizio straordinario nel savonese per verificare il rispetto delle normative sul contenimento dell’epidemia Covid-19 a opera della Polizia di Stato.

In particolare, ieri pomeriggio, con la collaborazione dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Genova – specializzati in controllo del territorio -, sono state controllate diverse zone del centro di Savona, come l’area del centro, Piazza Sisto IV, Piazza Maestri dell’Artigianato, Piazza del Popolo e i giardini di via delle Trincee.

Nel corso dell’attività di prevenzione sono state identificate una quarantina di persone e diversi veicoli. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.