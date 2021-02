Carcare. In questi giorni la Noberasco ha consegnato alcuni omaggi agli studenti del liceo Calasanzio di Carcare che hanno partecipato al concorso promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale e la stessa azienda nell’ambito di “…questo non è amore”, la campagna nazionale permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere.

Gli studenti delle classi partecipanti hanno ricevuto una confezione di frutta secca appositamente pensata per San Valentino e recante l’etichetta con gli slogan elaborati.

Tra le le molte e sensibili proposte inoltrate dalle classi partecipanti dell’istituto (1A, 2A, 1B, 2B, 1D, 2D, 3D, 4D,1E, 2E, 5E e 1 liceo classico) sono state scelte quelle di Licia (1A scientifico), Virginia (5E linguistico), Gaia (2A scientifico) e Sveva (1E linguistico).

“L’impegno e la sensibilità dei nostri ragazzi ci rendono ulteriormente orgogliosi di loro che, nonostante le molte difficoltà cui tutti stiamo facendo fronte, insieme a tutta la comunità scolastica non hanno mai smesso di lavorare, restituendoci ottimismo e speranza”, affermano dall’istituto carcarese.