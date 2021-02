Liguria. Oggi la convocazione di quasi sei mila candidati al concorso indetto da Alisa per attribuire 274 posti da Operatore socio saniatario, Oss, nelle strutture sanitarie della regione. Il ritrovo era a Genova, presso i Magazzini del Cotone e il Rds Stadium, dove fin dalle prime ore di questa mattina centinaia di persone si sono presentate per la prova, riscontrando da subito qualche problema nell’organizzazione: gli orari di accesso scaglionati sono infatti saltati creando una lunga coda all’esterno delle strutture, con assembramenti e qualche polemica.

“Mi sono fatto 103 giorni di ospedale con il Covid – si sfoga Gaetano, in coda dalle 8 – e una gestione del genere è scandalosa, stavo pensando di andarmene, mi sento in pericolo a stare qui”. Nella confusione, infatti, la fila di persone si è allungata a dismisura, creando una massa umana che in altre situazioni avrebbe, forse, richiamato l’intervento delle forze dell’ordine per disperdere gli assembramenti.

Secondo quanto riferito da Alisa il problema si è creato dal fatto che molte persone si sarebbero presentate prima del relativo “scaglione”, di fatto facendo aumentare la “sosta” e saltare la macchina dell’organizzazione, che ha provato a correre ai ripari aprendo ulteriori accessi per procedere con le registrazioni dei presenti e le successive prove.