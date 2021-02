Con Arancebio.it freschezza e genuinità di arance siciliane certificate

Genuinità, freschezza e tutela del cliente sono i punti di forza della produzione e vendita diretta di agrumi di Sicilia dell’Azienda Agricola Magnano. Realtà prevalentemente a conduzione familiare, attiva da circa 60 anni nell’agrumicultura e operativa nell’agricoltura biologica dagli anni ‘90. Attraverso il negozio digitale Arancebio.it, si rivolge direttamente ai consumatori, garantendo tutti i vantaggi della filiera corta, la praticità di uno shopping online a misura di consumatore e la sicurezza di prodotti certificati.

Annualmente sottoposta ai controlli dell’ente di certificazione BIOAGRICERT, l’azienda propone arance rosse IGP (certificate dal Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia), arance bionde, clementine, taclè, ibridi di mandarino, Limone Femminello Siracusano, pompelmo e bergamotto.

Insieme agli agrumi sono presentati ortaggi, frutti tropicali, frutta secca, marmellate, sughi pronti biologici e molto altro ancora. I trasformati sono realizzati con frutta e verdura dell’azienda.

La coltivazione avviene nei fondi agricoli del Comune di Francofonte (in provincia di Siracusa), dove l’Azienda Agricola Magnano può contare su oltre 10 ettari di agrumeto con una produzione media annua di 200.000-300.000 kilogrammi.

La particolare ubicazione dei terreni concorre alla qualità dei prodotti. Le condizioni microclimatiche, gli sbalzi termici tra il giorno e la notte e la vicinanza dell’Etna rendono infatti questa zona una delle migliori in Sicilia per la produzione di agrumi.

Oltre che genuine e sicure, le arance di Arancebio.it sono un aiuto per l’organismo. Ricche di Vitamina C, sali minerali e molte altre sostanze benefiche, rappresentano un supporto naturale per il sistema immunitario. In particolare, le Arance Tarocco hanno il 40% in più di Vitamina C rispetto alle altre. Le arance rosse (di qualità Moro e Tarocco) si distinguono invece per le spiccate proprietà antiossidanti derivanti dall’alta concentrazione di antociani, responsabili anche della caratteristica colorazione della polpa.

Quanto alla shopping experience, l’acquisto avviene nell’arco di pochi click, con metodi di pagamento sicuri e spedizione in 48 ore. Per garantire al cliente la massima freschezza, la raccolta avviene nel fine settimana e le spedizioni sono effettuate lunedì e martedì. In questo modo si evitano inutili stoccaggi nei magazzini del corriere espresso. Inoltre, non viene effettuato alcun deposito né conservazione in celle frigorifere.

L’acquisto non prevede un importo minimo, mentre sono applicati sconti quantità a fronte di arance in casse da 16 kili. Per gli altri agrumi, il prezzo è scontato per casse da 9 o 10 kili. La spedizione è gratuita per ordini a partire da 21,90 euro. Ulteriori occasioni di risparmio sono accessibili attraverso la sezione In Offerta del portale.

Il cliente può contare infine sull’assistenza qualificata dello staff, accessibile 24 ore su 24. Il customer care è attivo via telefono, e-mail, chat online, form di contatto sul sito e canali social dell’azienda.

Visita subito https://arancebio.it/ e porta in tavola le bontà della Sicilia.