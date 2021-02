Comunali 2021, nasce il gruppo civico “Varazze Domani”: “Aperto a chiunque voglia dare un contributo per la nostra città”

Varazze. “Abbiamo deciso di dare il nostro contributo per elaborare un progetto di sviluppo, crescita e inclusione sul nostro territorio per una Varazze migliore”. Così un gruppo di cittadine e cittadini annuncia la nascita di una nuova formazione civica, “aperto a chiunque voglia dare un contributo per migliorare la nostra città”, in vista delle elezioni amministrative 2021.

“Preoccupati per le nuove sfide che la comunità dovrà affrontare, prima di tutto sociali ed economiche – spiegano dal gruppo -, le persone che si riconoscono in ‘Varazze Domani’, desiderano ragionare e mettere a disposizione ogni possibile risorsa ed energia per avviare un percorso di rilancio e crescita che non lasci indietro nessuno e metta al centro la qualità della vita di ciascun cittadino. Si tratta di persone che hanno deciso di unire le forze con il valore aggiunto delle diverse esperienze, sensibilità e professionalità”.

“L’aspetto civico, non partitico, è elemento fondamentale – continuano -. Crediamo nell’importanza della politica come impegno collettivo per il bene comune e poniamo le fondamenta su saldi principi di solidarietà, trasparenza e sulla Carta Costituzionale democratica, liberale e antifascista”.

“Dagli incontri svolti emerge con forza l’esigenza di trasformazione per una Varazze che possa mantenere la propria storia e nel contempo essere in grado di evolversi ed interpretare al meglio il cambiamento dei tempi per attrarre persone, idee, opportunità ed investimenti. Desideriamo una città dove si possa ritornare a progettare il proprio futuro e creare le condizioni di vita per le generazioni di domani senza che queste siano costrette ad abbandonare il proprio territorio perché privo di possibilità e servizi”.

“L’obiettivo – concludono – è quello di mettere a disposizione della nostra comunità un progetto che metta in rete tutte le risorse per riqualificare il tessuto urbano e il nostro entroterra, infondere nuove energie per un rilancio turistico ed economico incentivando le attività produttive e il commercio, fornire una rete strutturata di servizi sociali, culturali e sportivi che rendano la nostra città un luogo accogliente. Un progetto ambizioso e serio che si avvarrà di dati concreti e proposte realizzabili”.