Colti in flagrante mentre spacciavano cocaina: arrestati due uomini dalla polizia

Savona. Arrestati nella serata di ieri, a Savona, due uomini per spaccio di stupefacenti. Si tratta di un 52enne di origini albanesi ed un 55enne italiano.

Negli ultimi giorni, sono stati svolti alcuni servizi di osservazione nella zona di Lavagnola, dove era stato segnalato un anomalo andirivieni di persone, che hanno portato all’individuazione di due uomini dall’atteggiamento sospetto.

La coppia di pusher è stata colta in flagranza dai poliziotti della Squadra Mobile mentre cedeva cocaina ad un cinquantenne italiano. Dalle perquisizioni successive gli agenti hanno sequestrato altra sostanza stupefacente pronta per lo spaccio e le attrezzature necessarie per il confezionamento delle dosi.

I due arrestati, posti a disposizione dell’A.G., si trovano, uno presso il carcere di Genova – Marassi, l’altro agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’acquirente della dose di cocaina è stato segnalato in via amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.