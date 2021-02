Finale Ligure. “Ormai da anni constatiamo che ogni mattina, in orario di entrata scolastica, dalle 7,50 alle 8,15, Via Dante, arteria principale che collega Finalborgo a Finalmarina, è una coda di veicoli, auto e bus, problema questo legato all’ingresso dei ragazzi di elementari, medie e superiori nelle strutture della zona. Ovviamente il problema Covid ha accentuato il problema, in quanto chi può accompagna i propri figli in auto, per evitare assembramenti e contatti sugli autobus”.

Ecco la protesta di un gruppo di cittadini finalesi sulla cosiddetta coda “scolastica”, con la richiesta di intervento del Comune finalese per risolvere le criticità viarie.

Foto 2 di 2



“Nelle giornate scolastiche abbiamo dai 10-15 minuti di coda, con punte di 20 minuti, per percorrere poco più di 700 metri da Finalborgo al ponte di ferro (via del Sagittario). I vigili urbani hanno tentato di risolvere o ridurre il problema, svolgendo il compito di movieri del traffico, ma la situazione è sempre caotica; le foto allegate, di una qualunque mattina, lo dimostrano. Ora è necessario che il Comune intervenga e trovi una soluzione a questo problema, che si trascina ormai da troppo tempo. E una soluzione potrebbe essere riaprire parzialmente il passaggio veicolare da Porta Testa”.

“Parzialmente si intende per esempio, solo in uscita dal Borgo, solo per mezzi leggeri (autovetture), nei giorni scolastici e dalle 06.00 alle 09.00, in aderenza con l’attuale orario di ingresso nel Borgo. Questo permetterebbe ai mezzi provenienti da Finalborgo – Feglino e diretti verso Calice, autostrada e verso Ponente (Borgio, Pietra L, Loano, ecc…) di sfruttare la nuova rotonda e via Caprazoppa, senza andare a intasare la già congestionata via Dante”.

“Alleggerire il traffico su tale arteria, creando una valida alternativa di percorso”.

“Riteniamo che l’amministrazione possa prendere in considerazione questa proposta di facile e immediato realizzo, in quanto Porta Testa, e relativa piazza, sono già carrabili (possono passare ambulanze, VVFF e forze dell’ordine), nonché ospitano – transitano al lunedì i furgoni/mezzi del mercato rionale settimanale. Attendiamo da parte del Comune una presa di coscienza del problema e una pronta soluzione” concludono.