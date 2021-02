Ciclismo: il Trofeo Città di Ceriale apre il calendario femminile

Ceriale. Un segnale di lenta e progressiva ripartenza nel segno dello sport arriva da Ceriale, dove sabato 27 febbraio è in programma la prima edizione del Trofeo Città di Ceriale riservato al ciclismo femminile élite e under 23, gara che aprirà il calendario ciclistico in rosa del 2021.

La corsa, organizzata del Gruppo Sportivo Loabikers, con il patrocinio del Comune, vedrà alla partenza una quindicina di team con la partecipazione di numerose atlete tra cui alcune campionesse di categoria sia nazionali che straniere.

La partenza è prevista alle ore 13, con arrivo sul magnifico scenario del lungomare Armando Diaz di Ceriale: il percorso di 98 chilometri prevede il transito nelle strade provinciali ricadenti nei comuni di Albenga, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Cisano Sul Neva, Loano, Onzo, Ortovero, Toirano e Villanova d’Albenga.

“Siamo consapevoli del fatto che stiamo attraversando un periodo difficile a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia in corso, ma da molte parti giungono richieste per un ritorno ad un minimo di normalità e Ceriale detiene una lunga tradizione di manifestazioni legate al ciclismo, sport che conta numerosi appassionati tra gli abitanti, e questa gara segna indubbiamente un salto di qualità” afferma il consigliere delegato allo sport Elia Campo.

“Noi crediamo che una manifestazione di questo genere, predisposta nel totale rispetto delle rigorose normative anti-Covid, possa svolgersi nella massima sicurezza – prosegue -. Non essendo peraltro una manifestazione statica non provocherà pericolosi assembramenti per gli spettatori che potranno disporsi lungo il percorso mantenendo tutte le distanze interpersonali necessarie” conclude il consigliere delegato cerialese.

“La scelta del 27 febbraio, stabilita dal calendario nazionale e appoggiata dalla nostra amministrazione comunale, si muove nello spirito di destagionalizzazione delle manifestazioni, obiettivo del nostro programma per creare eventi di richiamo e di indotto turistico nel nostro territorio” aggiunge il sindaco con delega al turismo Luigi Romano.

“Speriamo quindi che questa prima edizione possa essere il prologo per un lungo elenco di appuntamenti sempre più appassionanti” conclude il primo cittadino cerialese.

Si ricorda che per lo svolgimento della manifestazione sportiva è prevista la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per tutto il percorso della gara ciclistica, dalle ore 13 alle ore 15,30 circa.

In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 30 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente. Saranno comunque indicati percorsi alternativi.

Il percorso. Dopo la partenza nel centro cerialese si arriva a Borghetto Santo Spirito dove si svolta in direzione Toirano, a seguire la breve ascesa a Boissano e la discesa a Loano; quindi si punta verso Albenga seguendo la via Aurelia e transitando nuovamente da Borghetto Santo Spirito e Ceriale. Giunti ad Albenga si svolta a destra verso l’entroterra per attraversare nell’ordine San Fedele, Lusignano, Villanova d’Albenga, Ortovero, Pogli, Ranzo (ingresso nella provincia di Imperia), Borghetto d’Arroscia, Vessalico e quindi Pieve di Teco dove terminerà il leggero falsopiano in salita e si farà inversione per tornare ad Albenga lungo lo stesso percorso questa volta leggermente con tendenza a scendere. Giunti in zona Polo 90 ad Albenga si proseguirà verso Cisano sul Neva e quindi si tornerà a Ceriale passando per la via Romana e transitando per Salea e Campochiesa; giunti a Ceriale le atlete dovranno affrontare per ben tre volte il gran premio della montagna di Peagna: un breve strappo di 2,4 chilometri che comprende alcuni brevi tratti con pendenze davvero impegnative. Al termine della discesa della terza ed ultima tornata mancheranno soltanto 1,5 chilometri al traguardo finale che incoronerà la prima vincitrice del 1° Trofeo Comune di Ceriale.