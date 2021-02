Alassio. È iniziato giovedì sera ad Alassio il primo raduno stagione per l’Androni Giocattoli Sidermec. La squadra, che resterà ad allenarsi sulla riviera ligure di ponente fino al 24 febbraio, prosegue così con questo soggiorno la partnership con il Comune alassino già avviata con reciproca soddisfazione da qualche anno.

Dopo le positive esperienze dei ritiri pre Trofeo Laigueglia, quest’anno il team, che si è confermato il migliore italiano nel ranking mondiale, grazie all’ospitalità della città del Muretto effettuerà sulle strade liguri l’intera fase di preparazione con tutti i corridori in vista del debutto stagionale in Italia (previsto proprio con il Laigueglia il 3 marzo) e dei successivi importanti impegni tra cui spiccano Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo.

La splendida cornice di Alassio, dove il team troverà anche le migliori condizioni ambientali per allenarsi, farà anche da sfondo nei prossimi giorni alle riprese video e agli scatti fotografici ufficiali per la realizzazione di tutto il materiale promozionale 2021 di Androni Giocattoli Sidermec. Anche la presentazione ufficiale del team, che si svolgerà in forma digitale a causa delle restrizioni anti Covid, beneficerà del teatro naturale offerto dalla splendida Alassio.

Ieri, a salutare la squadra in occasione della prima uscita d’allenamento, alla presenza del team manager Gianni Savio, c’erano anche il sindaco Marco Melgrati, il vicesindaco Angelo Galtieri, il consigliere con delega allo sport Roberta Zucchinetti ed il presidente di Gesco Igor Colombi. L’Androni Giocattoli Sidermec ad Alassio soggiorna all’hotel Toscana, struttura di qualità, che fin da queste prime ore di presenza ha confermato la grande attenzione e cortesia nei confronti di corridori e staff. Una professionalità che il team aveva già potuto sperimentare in passato e che ha ritrovato con piacere nell’hotel di Enrico Mantellassi che in pratica è a completa disposizione solo della squadra stessa.

La partnership tra Alassio e Androni Giocattoli Sidermec ha trovato le condizioni migliori per arrivare a realizzarsi, va sottolineato, grazie al costante interessamento dell’appassionato locale Renato Bellia.