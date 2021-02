Chiusura teatri, stasera luci accese al Chiabrera: Savona aderisce all’iniziativa a sostegno del settore

Savona. Anche il Comune di Savona aderisce all’iniziativa proposta di U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) “Facciamo luce sul teatro!” accendendo le luci del Teatro Civico Gabriello Chiabrera questa sera, lunedì 22 febbraio, dalle 19.30 alle 21.30.

Come si legge nell’invito all’adesione, “a un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che, – come prima misura di contrasto al Coronavirus – intimava la chiusura immediata dei teatri, Unita chiede al nuovo Governo e a tutta la cittadinanza che si torni immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo, che lo si torni a nominare, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza di questi luoghi.”

“Nella piena osservanza di tutte le norme covid-19, sarà possibile, per chi lo desidera, lasciare una traccia scritta su un registro apposito che verrà messo a disposizione dei cittadini all’ingresso del Teatro” spiega all’assessore alla Cultura Doriana Rodino.