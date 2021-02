Chiusura presidi della polizia, Traverso (Siap): “Finalmente un segnale dalla Regione per evitarlo”

Liguria. Evitare la chiusura dei presidi della polizia di Stato in Liguria: un passo avanti, secondo il Siap, è stato lanciato dall’assessore regionale alla Sicurezza Andrea Benveduti.

Roberto Traverso, in rappresentanza del Siap locale e nazionale commenta: “Apprendiamo che finalmente la Regione Liguria, dopo anni di preoccupante immobilismo di fronte alle reiterate esortazioni messe in campo dal Siap in questi anni, abbia dato un segnale tangibile attraverso l’assessore alla sicurezza Andrea Benveduti, il quale con una dichiarazione formale ha ascoltato la nostra organizzazione sindacale per fare arrivare, seppur tardivamente, un segnale politico efficace al dipartimento della Pubblica Sicurezza finalizzato a evitare il più possibile le chiusure dei presidi della polizia di Stato sul territorio ligure”.

I sindaci che in questi anni ci avevano messo la faccia chiedendo formalmente di stoppare le chiusure già paventate nel 2016 erano rimasti inascoltati dalla Regione a partire dai sindaci di Sanremo e Finale Ligure per i rispettivi distaccamenti della polizia stradale.

“Si tratta di un segnale importante che però se fosse arrivato più di un anno fa, quando il Siap chiese supporto alla Regione Liguria, sicuramente avrebbe dato maggior spinta politica all’operazione anti chiusura”.

Traverso auspica che la sensibilità dimostrata dall’assessore Andrea Benveduti possa aiutare le forze dell’ordine liguri anche su altri fronti, a partire dalla campagna vaccinale anti Covid-19, che a oggi in Liguria, a differenza di molte altre Regioni, è ancora ferma al palo.