Chiusura notturna sulla A6: stop al traffico tra Altare e Savona

Altare. Per garantire l’esecuzione di lavori di manutenzione della tratta, l’autostrada A6 Torino-Savona sarà chiusa in alcuni punti questa notte in entrambe le direzioni.

In particolare, il segmento compreso tra gli svincoli di Altare e Savona sarà chiuso dalle 21 di lunedì 1° febbraio alle 6 di martedì 2 febbraio. Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso la stazione di Savona.

Invece, la porzione compresa tra gli svincoli di Savona e Altare sarà chiusa dalle 22 di lunedì 1° febbraio 2021 alle 5 di martedì 2 febbraio 2021. Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso la stazione di Altare.