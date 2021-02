Visita in Comune a Ceriale del nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Ceriale: il Sindaco Luigi Romano ha salutato l’arrivo del Maresciallo Massimiliano Stella, accompagnato dal Tenente Colonnello Sergio Pizziconi alla guida della Compagnia di Albenga.

Si è trattato di un primo incontro istituzionale con il neo comandante cerialese, una occasione non solo di presentazioni ma anche di contenuti sui temi legati alla sicurezza pubblica e alle disposizioni sull’emergenza pandemica in atto.

Massimiliano Stella prende il posto del Maresciallo Giovanni Licciardello, traferito al comando della stazione carabinieri di Villanova d’Albenga: “Ringrazio il Maresciallo Licciardello per l’attività svolta in questi anni, così come auguro buon lavoro al neo comandante Stella, con l’obiettivo di proseguire la collaborazione e la sinergia avviata tra amministrazione comunale e Arma dei Carabinieri per assicurare sicurezza e ordine pubblico alla nostra comunità” afferma il sindaco Luigi Romano.

“Ceriale è una cittadina sicura e tranquilla, un aspetto molto apprezzato non solo dalla cittadinanza ma anche dai tanti turisti e villeggianti che soggiornano spesso nel nostro comune” aggiunge il primo cittadino.

Il Maresciallo Stella, 52 anni, originario di Torino, è laureato in giurisprudenza con un master in criminologia. Prima di approdare al Comando cerialese è stato vice comandante a Pietra Ligure e a Loano. Ha svolto incarichi sempre nell’ambito territoriale nelle Stazioni di Pavia, Stradella (PV) e Riva di Chieri (TO).

Insieme a lui è entrato in servizio anche un nuovo Maresciallo, che sarà il suo vice: è Fabio Maron, proveniente dal comando della Radiomobile della Compagnia di Alassio.

Con l’arrivo del nuovo comandante e del suo vice, la Stazione Carabinieri di Ceriale è ora a pieno organico e potrà svolgere al meglio i compiti di controllo del territorio.

“Siamo felici che il Comando del nostro comune possa essere al massimo delle sue forze operative, un fattore essenziale per garantire una azione capillare rivolta alla tutela della sicurezza pubblica e la repressione di eventuali reati” conclude il sindaco Romano.