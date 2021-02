Celle Ligure. Iniziati i lavori di completamento architettonico e impiantistico nell’ex cinema Giardino. Li esegue la Società Punta dell’Olmo che, in forza alla Convenzione Urbanistica, sta operando nella struttura di proprietà comunale che un tempo fu il “cinema” di Celle per un importo complessivo di poco più di 927mila euro al netto dell’Iva.

L’opera di via Avogadro sta per avere una nuova veste dopo lunghi anni e sarà ultimata per la fine del 2021. Saranno allestiti tre piani: il seminterrato verrà adibito a box auto – in vendita -, il piano terra avrà la funzione di archivio comunale e il primo piano avrà una sala polivalente.

Nel dettaglio, il piano terra sarà occupato dall’archivio comunale che sarà diviso in due sezioni, in due locali diversi: l’archivio storico, di circa 169 mq e l’archivio moderno, con una superficie di 186 mq. Sarà dotato di tutti i dispositivi e presidi antincendio come la sala polivalente di circa 250 mq, al primo piano, che sarà attrezzata con arredi mobili (sedie e tavoli) per creare diverse configurazioni a seconda delle differenti esigenze.

Il terrazzo accanto a questa sarà dotato, oltre ai presidi di rilevazione e controllo antincendio, anche di tutta l’attrezzatura necessaria per la sala: impianto microfonico che servirà anche per lo svolgimento dei consigli comunali, di amplificazione, dispositivi per la proiezione di filmati multimediali, connessione wifi, impianto televisivo, e anti intrusione.