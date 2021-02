Celle, chiusa per quattro mesi la strada tra Sanda e il Santuario della Pace di Albisola

Celle Ligure. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della strada che collega Sanda alla zona del Santuario della Pace.

Le operazioni, lungo il percorso che parte dalla piazza della chiesa di San Giorgio e scende verso l’interno di Albisola Superiore, dureranno quattro mesi, durante i quali la strada sarà chiusa.

Questo consentirà di sistemare i dissesti presenti in una tratto del ciglio stradale di valle della via Comunale Santuario della Pace, verificatisi in seguito all’eccezionale ondata di maltempo che aveva colpito l’intera Liguria il 29 e 30 ottobre del 2018.

Si tratta della prosecuzione di un intervento già realizzato con la costruzione di un cordolo in calcestruzzo armato dotato di guard-rail.

I lavori occuperanno l’intera carreggiata per circa quattro mesi come era successo per l’intervento dello scorso anno quando si era intervenuti per il consolidamento dell’area adiacente.

Le sezioni iniziale e finale del tratto interessato dai lavori sono le stesse utilizzate per gli interventi dell’anno scorso perché garantiscono l’accesso a tutte le abitazioni private e la possibilità di manovra per chi dovesse tornare indietro.

L’importo complessivo del progetto ammonta a 135mila euro.