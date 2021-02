Celle Ligure. “Ma quanti semafori ci sono a Celle?”. Se lo sono chiesto in tanti questa mattina. Siamo andati a dare un’occhiata e nel tratto di Aurelia che va dall’ingresso in paese, provenendo da Savona, fino al casello autostradale ne abbiamo contati sette. Se a questi, togliamo i tre posizionati a causa del cantiere del rio Santa Brigida, ne troviamo quattro. Due per ogni senso di marcia.

Code già a inizio mattinata da aggiungersi a quelle dovute ai semafori, che rimarranno fino a quando il giudice si esprimerà in merito alle cause che avrebbero provocato danni alle abitazioni del centro storico vicine al cantiere per l’ampliamento del rio.

Foto 3 di 3





Gli altri impianti semaforici sono stati installati, in entrambi i sensi di marcia, nei pressi del Convento per il posizionamento e il passaggio delle fibre ottiche e, poco più avanti, tra il vecchio casello ferroviario e l’ingresso per raggiungere l’autostrada: in questo caso da parte di Anas per consentire lavori pulizia e messa in sicurezza del costone roccioso. Questi due ultimi impianti saranno in funzione fino al prossimo 26 febbraio.