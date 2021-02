Celle, alla Natta nuovo parcheggio pubblico dal Palazzetto dello Sport

Celle Ligure. Un parcheggio pubblico vicino al Palazzetto dello Sport, alla Natta. Lo sta realizzando, nell’ambito dei lavori di riqualificazione delle ex Colonie Bergamasche, la Società Punta dell’Olmo che si occupa della demolizione dei vecchi edifici e della costruzione di nuovi complessi e che, in forza della Convenzione Urbanistica, proprio in questi giorni è all’opera nelle aree adiacenti al Palazzetto.

Al momento il piazzale è privo di un sistema di raccolta delle acque piovane: sarà così realizzata una rete in cui verranno convogliati tutti i pluviali provenienti dalla copertura del palazzetto.

Il piazzale sarà illuminato e pavimentato. Il costo complesssivo dell’opera ammonta a poco più di 210mila euro. Il parcheggio sarà indicativamente pronto entro marzo.