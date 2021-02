Carige cede alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara 120 quote del capitale della Banca d’Italia

Liguria. In linea con quanto previsto dal piano strategico (cessione delle quote di Banca d’Italia in eccesso rispetto alla partecipazione del 3% fruttifera di dividendi), Banca Carige ha ceduto numero 120 quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia del valore nominale di 25 mila euro ciascuna alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara a un prezzo pari al valore nominale complessivo di 3 milioni di euro coincidente con il costo storico.

Dopo questa cessione, pari allo 0,04% del capitale della Banca d’Italia, il Gruppo Carige detiene ancora 9.642 quote, pari al 3,214%.

La Banca è stata assistita per quanto riguarda gli aspetti notarili dallo Studio Zabban Notari Rampolla & Associati di Milano.