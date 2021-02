Carcere a Cengio, il sindaco al senatore Taricco: “Bonifica A2 completata, venga a vedere e ci sostenga”

Ho letto sulla stampa locale, con estremo interesse ed attenzione, le Sue dichiarazioni al riguardo di una ipotetica realizzazione di un carcere sulle aree bonificate dell’ex Acna e mi permetto di esprimere le mie modeste e personali considerazioni.

Come dicevo in precedenza sono nato a Cengio, la mia casa natale e ora la mia distano circa 200 metri dalla portineria del sito in esame, ho lavorato come dipendente ed in seguito come responsabile di una ditta appaltatrice all’interno dello stabilimento, conseguentemente ho una buona conoscenza di tutto ciò che riguarda le attività lavorative e collaterali.

Iniziamo con il dire che lo stabilimento ha generato lavoro e di conseguenza un ritorno economico sul territorio ligure e soprattutto piemontese ma, a causa della mancanza di leggi adeguate, anche un grave inquinamento ambientale in atmosfera e nelle acque del fiume Bormida. Chi nega ciò, ed io non sono sicuramente tra questi, o non conosce la realtà dei fatti o, peggio, è in malafede.

A seguito delle proteste degli abitanti del territorio, ed è doveroso evidenziare soprattutto da parte piemontese, iniziò una presa di coscienza delle problematiche ambientali che portarono alla chiusura definitiva del sito produttivo negli anni ’90. Da allora iniziò per i territori interessati una grave crisi socio-ambientale ed economica che perdura ancora attualmente. Contestualmente iniziarono i lavori di bonifica, con massicci investimenti tecnologici ed economici da parte della proprietà e dello Stato.

La bonifica delle aree A2, ovvero quelle proposte per l’eventuale costruzione del carcere, è terminata e le aree sono certificate. Sono ancora in corso le operazioni di completamento e finitura per la messa in sicurezza dell’area A1, consistenti nella realizzazione della copertura con vari strati di terreno, il famoso “capping”. La fine di tali attività è prevista per l’anno in corso ed i lavori sono perfettamente in linea con il programma temporale previsto. Preciso che le aree A2 sono indipendenti dall’area A1 e non hanno collegamenti operativi diretti.