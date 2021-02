Carcare, sacchetto della spazzatura appeso al ramo di un albero

Carcare. A vederlo da lontano, potrebbe sembrare quasi un nido o un frutto di insolito colore e dimensioni. A guardarlo da più vicino, però, ci si accorge subito che si tratta di un sacchetto della spazzatura, che qualche incivile ha pensato (male) di appendere al ramo di un albero.

Succede a Carcare, nella zona della gelateria “Antico Borgo”.

In breve, la foto [visibile anche in questo articolo] ha fatto il giro del web, scatenando l’indignazione degli abitanti della cittadina valbormidese e non solo: “Un gesto di assoluta maleducazione che andrebbe punito”.