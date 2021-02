Carcare celebra il 400° anniversario di fondazione del Collegio delle Scuole Pie

Carcare. Primo appuntamento con le celebrazioni del 400° anniversario di fondazione del Collegio delle Scuole Pie a Carcare (1621-202). Ieri, venerdì 12 febbraio, nell’omonima struttura si è tenuta la presentazione del libro “La Chiesa del Collegio” di Fausto Bagnus, che sarà disponibile nella biblioteca comunale per i cittadini.

L’evento ha visto una nutrita partecipazione, nel rispetto dei distanziamenti e delle precauzioni conseguenti alla gestione dell’emergenza pandemica. Realizzato con il contributo economico del Comune di Carcare e del Banco di Credito P. Azzoaglio, il libro di Bagnus svela interessanti informazioni sulla presenza dei padri scolopi sul territorio carcarese e sull’origine della costruzione della Chiesa del Collegio, oltre ad illustrare le caratteristiche ed il significato delle opere – quadri e sculture – presenti al suo interno.

Grazie alla biblioteca calasanziana di Genova, che ha aperto le porte a Bagnus per le sue ricerche, l’autore ha potuto scrivere questo interessante volume, disponibile per l’acquisto nelle chiese carcaresi e per il prestito nella biblioteca comunale. I proventi ricavati dalla vendita saranno destinati alla manutenzione degli edifici ecclesiastici di Carcare.

“Ringraziamo di cuore Fausto Bagnus per aver scritto questo libro, che celebra egregiamente un importante pezzo di storia carcarese – afferma l’assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne – I padri scolopi ed il collegio delle Scuole Pie hanno rivestito un ruolo fondamentale nello sviluppo sociale e culturale del nostro paese, e per questo è doveroso ricordarlo e farlo conoscere degnamente.

“Insieme alla Parrocchia ed al Comitato creatosi ad hoc, che vede la collaborazione del Comune insieme al Liceo ed associazioni culturali carcaresi, abbiamo dato il via alle celebrazioni del 400° di Fondazione del Collegio Calasanziano, che vedranno nel corso dell’anno altre importanti iniziative” conclude.