Carcare, “bonus luce” da 300 euro per cinquanta commercianti

Carcare. Cinquanta sono le richieste di contributo arrivate al Comune di Carcare dalle attività produttive per il cosiddetto “bonus luce” attivato a favore dei commercianti che, nel lockdown, hanno subito perdite importanti di guadagno.

C’era tempo fino al 12 febbraio per presentare la domanda e ora si procederà alla liquidazione. A disposizione quindici mila euro, che verranno equamente suddivisi con il risultato di circa trecento euro per ogni richiedente (al netto della ritenuta d’acconto del quattro per cento).

“Il 2020 è stato un anno disastroso, e finora non si intravedono ampie schiarite per far sì che torni il sereno sull’economia locale – commenta l’assessore alle attività produttive, Enrica Bertone – Questo contributo è stato modulato sull’esigenza più comune a tutti, ovvero la necessità di pagare le bollette, in primo luogo quella della fornitura di energia elettrica. La giunta di cui faccio parte sta già ragionando sulle prossime misure da adottare per sostenere i nostri operatori commerciali, ben sapendo di non poter agire sui tributi locali (che nella fattispecie riguardano solo ed esclusivamente la tassa rifiuti, per la quale si era già provveduto ad applicare una decurtazione). Come del resto l’amministrazione comunale era già intervenuta sulla cosap per i dehors di bar e ristoranti detassandoli totalmente per il 2020”.