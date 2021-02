Celle Ligure. Nuovi monitoraggi, in questi giorni, nelle case del centro storico che avrebbero subito danni in seguito ai lavori del cantiere per l’ampliamento del Rio Santa Brigida. Una situazione, questa, che ne ha interrotto la prosecuzione a mare, facendo rimanere i semafori sull’Aurelia fino a che la vicenda non sia sbrogliata con la sentenza del giudice che stabilirà le possibili responsabilità.

Ma veniamo alle ultime notizie che riguardano le abitazioni: gli scorsi 27 e 28 gennaio sono stati installati negli appartamenti coinvolti dai cedimenti dei fessurimetri per monitorare ed eventualmente accertare ulteriori movimenti. Dalla prossima settimana, l’8 febbraio, via al puntellamento delle strutture pericolanti. Si inizierà da un solaio. Operazione che durerà per un mese. Dopodiché si effettueranno prove geotecniche.

Questo ciò che sta avvenendo nei fabbricati prospicienti il cantiere dell’Aurelia: attenti controlli e verifiche al fine di capire entità dei danni ed eventuali responsabilità. Una situazione documentata fin dall’inizio da IVG.it che aveva mostrato le foto delle pareti di un locale all’interno dei palazzi interessati da questi danni che potrebbero essere stati provocati dalle trivellazioni del cantiere i cui lavori, per questo motivo, sono bloccati.

In primavera si dovrebbe arrivare alla sentenza del giudice.