Campionato italiano di categoria: Amatori Nuoto Savona vincente alla seconda prova delle qualificazioni

Nel pieno rispetto delle attuali direttive anti-Covid della Federazione Italiana Nuoto, nell’ultimo fine settimana del 30 e 31 gennaio si è svolta la 2^ Prova Qualificazioni Campionato Italiano di Categoria in vasca corta, quest’inverno suddivisa in tre diverse concentrazioni: piscina di Lavagna per le società del Levante ligure, Albenga per quelle del Ponente e Genova Sciorba per il capoluogo.

I risultati delle tre concentrazioni sono confluiti poi in un’unica graduatoria regionale.

L’Amatori Nuoto Savona ha partecipato con i suoi atleti alla prova di Albenga, riportando brillanti risultati, con miglioramenti sia sotto il profilo tecnico che nei tempi personali. Grande soddisfazione quindi per la società e per il nuovo allenatore Andrea QUARTARARO,

In base alla graduatoria regionale per anno, infatti, l’Amatori Nuoto ha conseguito dodici primi posti, quindici secondi posti e cinque terzi posti con i suoi atleti, confermando la storica tradizione natatoria della società.

Tra i giovani nuotatori savonesi, anni 2001/2008, si è particolarmente distinto Andrea ZANINI (2° anno Ragazzi), che è arrivato primo dell’anno 2006 nei 200, 400 e 1500 Stile Libero.

Francesco COSTA (1° anno Juniores) si è confermato tra i migliori nuotatori liguri, giungendo primo dell’anno 2004 nei 100 e 200 Rana (rispettivamente secondo e quarto Assoluto), primo nei 100 e 200 Misti (secondo e terzo Assoluto), secondo nei 400 Misti (3° Assoluto).

Ottimi risultati anche per i gemelli PUGLIARO (2° anno Juniores), con Marco primo dell’anno 2003 nei 200 Dorso e nei 400 Misti (quarto Assoluto nelle due gare) e Lorenzo primo nei 50 Farfalla; entrambi hanno conseguito anche vari secondi e terzi posti in altre gare.

Primo dell’anno 2001 MESTURINI Alessandro (2° anno Cadetti) nei 50 e 100 Dorso, secondo nei 200 Dorso.

Di seguito tutti i risultati:

• CIARLO Carlo 2006 (2° anno Ragazzi): secondo 50m Dorso

• VULPETTI Letizia 2007 (2° anno Ragazzi): seconda 200m Dorso e terza 200m Misti

• ZANINI Andrea 2006 (2° anno Ragazzi): primo 200m, 400m e 1500m Stile Libero

• SANTORO Davide 2005 (3° anno Ragazzi): secondo100m Misti

• BOLLA Alessandro 2004 (1° anno Juniores): secondo 200m Misti

• CARLEVARINO Lorenzo 2004 (1° anno Juniores): terzo 50m Farfalla

• COSTA Francesco 2004 (1° anno Juniores): primo 100m Rana (2 Assoluti) e 200m Rana (4 Assoluti), primo 100m (2° Assoluti) e 200m Misti (3° Assoluti), secondo 400m Misti (3° Assoluti).

• PUGLIARO Lorenzo 2003 (2° anno Juniores): primo 50m Farfalla, secondo 100m e 200m Farfalla (4° Assoluti), secondo 100m e 200m Stile Libero

• PUGLIARO Marco 2003 (2° anno Juniores): primo 200m Dorso (4° Assoluti) e 400m Misti (4° Assoluti), secondo 400m Stile e 1500m Stile Libero (4° Assoluti), terzo 100m Dorso

• MESTURINI Alessandro 2001 (2° anno Cadetti): primo 50m e 100m Dorso, secondo 200m Dorso

• ZUNINO Rossella 2003 (Cadetti 2° anno): seconda 50m Dorso, 100 Dorso (4° Assoluti) e 50m Farfalla, terza 50 e 100 Stile Libero