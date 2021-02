Campagna vaccinale over80, ad Albenga si terrà presso la tensostruttura di Campolau

Albenga. In una nota, il Comune di Albenga precisa che “la campagna vaccinale per gli over 80 inizierà a partire dal giorno 17 febbraio presso la tensostruttura di Campolau sita in zona Vadino (regione San Clemente)”.

Queste le indicazioni per raggiungerla: “Provenendo dal centro città, superato il Ponte Viveri (Ponte Rosso) occorre girare a destra verso via del Molino quindi imboccare via Viveri e svoltare poi a destra o via Romagnoli e svoltare a sinistra per accedere al parcheggio che si trova proprio davanti all’ingresso della tensostruttura dove saranno effettuati i vaccini”.

L’ufficio viabilità e segnaletica della polizia locale di Albenga nei prossimi giorni posizionerà la cartellonistica da seguire per arrivare agevolmente all’entrata del centro vaccinale.