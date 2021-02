“Cambiamo!”, il prossimo weekend parte nei gazebo e online il tesseramento 2021

Liguria. “Il prossimo fine settimana sarà importante per la vita del partito politico Cambiamo, di cui ho l’onore di essere coordinatore regionale. Infatti, sabato 13 e domenica 14 febbraio si aprirà il tesseramento 2021”.

Così Angelo Vaccarezza, consigliere regionale e capogruppo di Cambiamo, annuncia l’inizio per il tesseramento 2021 e invita a recarsi “nelle piazze, nei nostri gazebo, nelle nostre sedi e, in caso di impossibilità a raggiungerci, si potrà accedere direttamente online al sito”.

“La nostra forza – continua Vaccarezza – era stimata tra il 7% e il 9%, come terza forza in Liguria, il nostro consenso è stato sottostimato perchè, in quanto movimento nuovo, era difficile da rilevare. Poi alle regionali Cambiamo si è imposta come primo partito con il 22,6% dei voti”.

“Oggi – conclude Vaccarezza – rilanciamo una sfida a livello nazionale, siamo cresciuti molto, abbiamo una rappresentanza anche alla Camera e al Senato e i sondaggi ci attribuiscono il 2%, ma anche in questo caso pensiamo di essere sottovalutati. Quello che abbiamo fatto in Liguria, lo faremo anche in Italia”.