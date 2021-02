Calice Ligure, dal Ministero dell’Interno 50 mila euro per la messa in sicurezza dell’edificio comunale

Calice Ligure. Il Comune di Calice Ligure ha ottenuto un finanziamento di 50.000 euro per la progettazione della messa in sicurezza dell’edificio comunale.

Il Ministero dell’interno ha comunicato all’ente l’avvenuto riconoscimento del finanziamento e l’immediata sua elargizione.

“Si tratta di un importante passo utile per un’opportuna riqualificazione dell’edificio ospitante gli uffici comunali e per il suo completo adeguamento in termini di sicurezza ed efficientamento energetico agli standard previsti. Grazie al nostro ufficio tecnico per l’ottimo lavoro svolto” è stato il commento del sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi.