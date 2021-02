Cairo Montenotte, consegnato alla Caritas il ricavato dell’evento benefico “Art’è Natale”

Cairo Montenotte. È stato ufficialmente consegnato sabato 6 febbraio presso il Comune di Cairo Montenotte, il ricavato delle vendita benefica delle palline “Art’è Natale a Cairo”. La somma, di 1000 euro, è stata consegnata sotto forma di assegno simbolico, al Presidente della Caritas Parrocchiale Giancarlo Ferraro.

Le palline del Natale 2020 sono state realizzate a mano dalla ceramista cairese Ilaria Povigna nel suo studio “Il Melograno”, che ha riprodotto l’opera di Isabella Vignali dal titolo “Emozioni e Silenzio”.

L’opera, ispirata liberamente al Natale, parte da un fatto doloroso avvenuto nella comunità cairese lo scorso 14 agosto, giorno in cui un incendio ha devastato il campanile della Chiesa di San Lorenzo. L’artista ha voluto rappresentare l’evento in una silenziosa giornata invernale, con Piazza della Vittoria innevata e il Campanile che svetta in cielo; il messaggio di speranza che l’artista vuole trasmetterci è che l’inverno freddo passerà e tornerà la calda primavera, con i suoi colori e i suoi profumi, infondendo in noi nuove aspettative per il domani.

“Un ringraziamento speciale va a Isabella Vignali e a tutti gli artisti che ogni anno, dal 2012, hanno voluto partecipare all’iniziativa benefica ‘Art’è Natale a Cairo’, raccontando come sia importante ricordarsi di chi è meno fortunato senza voltarsi dall’altre parte” si legge in una nota del Comune.