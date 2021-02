Cairo, mamma allerta il 118 per il parto imminente ma la sua bimba ha fretta

Cairo Montenotte. Aveva fretta di venire al mondo e ha mostrato da subito la sua intraprendenza. La scorsa notte, a Cairo, è nata la piccola Iklas, di origine marocchina.

La mamma, alla sua seconda gravidanza, accortasi del parto imminente, ha allertato 118 e la Croce Bianca di Cairo poco prima delle 4, ma quando i militi sono giunti nell’abitazione la piccola aveva appena visto la luce.

Per il personale sanitario non è rimasto altro da fare che recidere il cordone ombelicale, pulire la creatura e portare mamma e bimba al San Paolo, dove sono entrambe ricoverate in ottima salute.