Albisola Superiore. Bianche e azzurre. Saranno di così le casacche delle prime squadre dell’Albisola Pallavolo che questo weekend debutteranno nei tornei di Serie C. Le ragazze guidate da coach Valle saranno impegnate in trasferta contro l’Albenga, mentre la formazione maschile di coach Agosto se la vedrà contro il Volley Team Finale, fischio di inizio domani sera alle ore 21 e diretta sull’account YouTube ufficiale dell’Albisola Pallavolo.

Dalle linee essenziali, maniche corte per il team maschile e smanicate per il team femminile, queste divise sono state concepite per rappresentare al meglio la storia dell’Albisola. “Abbiamo optato per questa scelta cromatica – spiega il presidente Lo Bartolo – perché vogliamo tornare con sempre maggior forza ai colori originari dell’Albisola Pallavolo, società depositaria di una grande tradizione, per far capire ad atleti e staff che non rappresentano soltanto una squadra ma anche un passato importante”.

Per testimoniare il forte legame con il territorio, sarà presente anche il logo realizzato dall’assessorato al turismo del Comune di Albisola Superiore

“Con grande piacere – dichiara l’assessore Luca Ottonello – abbiamo accolto la proposta del vicepresidente Fabio Gai di inserire il logo turistico della nostra città come elemento di affiliazione tra società e comune e come veicolo di promozione turistico-sportivo del nostro territorio”.

I partner della società che figureranno sulle divise sono il Carrefour express di via Garibaldi ad Albisola Superiore, l’azienda genovese Spinnaker, le assicurazioni Generali di Savona, la società cooperativa Pianeta Ambiente, la ditta Iglina (ascensori e montacarichi) la farmacia San Nicolò e la ditta C.D Gomme.

“Gli obiettivi? Vogliamo disputare un torneo di livello con entrambe le formazioni. Al momento preferiamo non lanciarci in proclami troppo altisonanti, ma siamo convinti di aver allestito due squadre all’altezza. Un grosso ringraziamento da parte di tutta la società ai partner e alle famiglie che ci sostengono in un anno così complicato. L’Albisola sta portando avanti la sua attività con le leve del settore giovanile, anche in territorio savonese con le formazioni del Planet Volley”, il commento del vicepresidente Fabio Gai.