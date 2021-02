Brilla Arte Ginnastica a Sanremo nella prima prova regionale!

Questa domenica, 7 febbraio, si è svolta al Palafiori di Sanremo la prima prova regionale di ginnastica ritmica per le categorie LA, LB ed LC.

La nostra A.S.D. Arte Ginnastica, settore di ginnastica ritmica della Polisportiva del Finale ha partecipato con ben 22 ginnaste che, tornando a casa con un ricchissimo medagliere:

sono ben 14, infatti, le medaglie conquistate da queste grintose giovani e giovanissime atlete agoniste, sotto la guida delle loro allenatrici Andrea e Carlotta Violante. Tutto questo p stato reso possibile dalla continuità e l’impegno profusi nell’allenamento in palestra, avvenuto con grandi costanza e determinazione anche in questo periodo.

Di seguito i risultati ottenuti.

Categoria LA:

– in A1: BRONZO per Berta Ginevra;

– in A2: 7° posto per Bayoumi Sara, 10° posto per Colman Caterina, e 14° posto per Cancedda Nina;

– in A3: podio interamente “Blu Arte Ginnastica”: ORO per Gilardino Sofia, ARGENTO per Mina Sofia e BRONZO per Berta Lavinia. E inoltre, 6° posto per Gabossi Anahì, 13° posto per Mihuta Roberta, e 14° posto per Ronco Gaia;

– in A4: ORO per Garofalo Alessandra, e 8° posto per Abrate Aila.

Categoria LB:

– in A3: ARGENTO per Cioè Arianna;

– in A4: altro podio tutto tinto di “Blu Arte Ginnastica”: ORO per Gabossi Asja, ARGENTO per Giordanengo Gaia e BRONZO per Calliku Greta, ed anche un bel 4° posto per Viola Ginevra;

– in J1: ORO per Caneto Anna;

– in S1: BRONZO per Ramò Anna.

Categoria LC:

– in A3: ARGENTO per Orso Greta;

– in J3: ARGENTO per Benne Debora, e BRONZO per Tipoli Martina.

Una grande soddisfazione, poter ricominciare, dopo così tanto tempo, il campionato, con questi ottimi risultati!!!!!

Complimenti alle nostre ragazze e alle loro allenatrici!!