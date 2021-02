Bisnonna Gina sconfigge il Covid: “Dopo la grande paura una vera liberazione”

Albenga. Altra storia a lieto fine nella lotta al Covid. Dopo il caso della nonna di Orco Feglino, ecco la vicenda di un’altra ultranovantenne che ha sconfitto con forza e determinazione il virus.

Arriva da Albenga, lei è addirittura una bisnonna, Gina, di 93 anni.

Il virus ha contagiato prima la figlia e successivamente anche il figlio Pino, che ora giornalmente passa amorevolmente il tempo con lei. Come spesso avviene, il contagio si è propagato all’interno del nucleo familiare e Gina si è ritrovata positiva al Covid, nonostante dall’inizio della pandemia avesse preso tutte le precauzioni del caso.

Fortunatamente la 93enne ingauna ha retto bene, da un punto di vista medico e clinico, il contagio: è stata seguita giorno dopo giorno dalla Asl 2 e dal suo medico curante.

“Tutti in quarantena e sotto stretta osservazione per possibili complicanze legate al virus, per giorni e giorni… Certamente l’ansia e la paura non sono mancate, considerando la situazione di molti anziani” raccontano i familiari.

“Poi, finalmente, dopo due tamponi positivi la bella notizia… Una vera liberazione”.

La bisnonna Gina ce l’ha fatta ed ha superato brillantemente il contagio, sconfiggendo il virus e tornando in piena forma, per la gioia dei suoi familiari.