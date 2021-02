Banca Carige, Giuseppe Boccuzzi e Paolo Ravà nominati presidente e vice presidente del Cda

Liguria. Giuseppe Boccuzzi e Paolo Ravà sono rispettivamente presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione di Banca Carige. Lo ha stabilito l’assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Carige tenutasi ieri.

L’assemblea ha anche stabilito di nominare membri del consiglio di amministrazione Giuseppe Boccuzzi e Paolo Ravà, candidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, i quali resteranno in carica per la durata residua del mandato dell’attuale consiglio di amministrazione, ovvero sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;

In conformità alle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana spa, si informa che il presidente Boccuzzi, che riveste un ruolo non esecutivo, ha dichiarato di non essere indipendente ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del vigente Statuto della Banca, nonché del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, del decreto legislativo numero 58/1998 e del decreto ministeriale numero 169/2020.

Il vice presidente Ravà, che riveste un ruolo non esecutivo ed è membro del comitato rischi, ha dichiarato di non essere indipendente ai sensi dei medesimi dispositivi. I curricula dei neonominati esponenti sono consultabili sul sito internet del Gruppo www.gruppocarige.it sezione “Corporate Governance”. Il presidente Boccuzzi non possiede azioni di Banca Carige ed il vice presidente Ravà detiene 3.084 azioni di Banca Carige.