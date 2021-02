Balneari, FdI: “Vergognoso ostruzionismo dell’opposizione in consiglio regionale”

Regione. “Innanzitutto vogliamo ringraziare l’intero gruppo di Fratelli d’Italia in Regione per l’impegno profuso a sostegno dei balneari e in particolare la consigliera Veronica Russo per essersi fatta portavoce dell’intera maggioranza in aula presentando un suo ordine del giorno, che impegna la giunta regionale a intervenire sollecitando il governo perché difenda e garantisca la corretta applicazione della legge 145 del 2018”. Così Costanza Bianchini e Raffaello Bastiani, responsabili regionali del dipartimento marittimo e imprese balnearie per Fratelli d’Italia in merito al consiglio regionale di ieri a Genova.

“In secondo luogo registriamo il vergognoso ostruzionismo dell’opposizione: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno fatto sospendere più volte la seduta per motivi futili e pretenziosi”, proseguono Bianchini e Bastiani.

“La minoranza si è attaccata al metodo e non al merito dimostrando che ai suoi esponenti poco o nulla interessa della sorte di un settore di vitale importanza per il turismo in Liguria”, concludono.