Autostrade: al via “My Way Liguria”, infotraffico e previsioni dei flussi

Liguria. “My Way”, il network di Autostrade per l’Italia che fornisce in tempo reale informazioni sull’andamento del traffico autostradale sui principali media nazionali, si arricchisce di un nuovo circuito, appositamente dedicato agli automobilisti della regione Liguria.

A partire da oggi viene infatti messo a disposizione degli utenti liguri un nuovo servizio di infotraffico e di previsioni di viabilità sulle reti regionali gestite da Autostrade per l’Italia. In particolare, ogni giorno, verrà diffuso un “bollettino previsionale” che consentirà ad automobilisti e autotrasportatori di programmare i propri spostamenti con maggiore consapevolezza rispetto alle condizioni di traffico del giorno successivo. Ogni venerdì saranno invece diffuse le previsioni sull’andamento della viabilità per l’intera settimana.

Il bollettino sarà inoltre consultabile anche tramite una pillola video, aggiornata quotidianamente, nella quale uno speaker illustrerà i principali interventi di manutenzione in corso sulle tratte interessate, gli itinerari consigliati e le previsioni di traffico. La viabilità alternativa sarà illustrata attraverso dei grafici esplicativi, contenenti i tracciati consigliati, pubblicati anche sul sito di Autostrade per l’Italia, all’interno dell’area dedicata alla Liguria.

Completano il servizio informativo un pannello digitale – raggiungibile sempre dal sito della società – che consentirà di consultare le tempistiche di percorrenza costantemente aggiornate delle principali tratte ligure, raffrontate con quelle della viabilità ordinaria, e una serie di collegamenti radiofonici dalla redazione di My Way Liguria e dalla Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Il network “My Way Liguria” funzionerà 7 giorni su 7. I contenuti informativi, oltre a essere diffusi in collaborazione con i principali media televisivi, radiofonici e online liguri, saranno sempre consultabili sul sito ufficiale d Autostrade per l’Italia (www.autostrade.it) e sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”, che fornisce anche aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità negli orari di maggiore spostamento.